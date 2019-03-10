Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ezan ve bayrak düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz'

Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ına kurban Adana" sözleriyle başladığı konuşmasında Adana'nın toprağın, emeğin, üretimin, ticaretin, sanayinin kazancını iyi bildiğini ifade etti.

Erdoğan, "Adana, özgürlüğün, demokrasinin, hakkın hukukun, geleceğine güvenle bakmanın anlamını iyi bilir. Adana, kendisine gözünü dikmiş düşmanla mücadele etmeyi bir asır öncesinden beri iyi bilir. Bunun için Adana 31 Mart seçimlerinin beka seçimi olduğunu da iyi bilir. Biz bu seçime nasıl giriyoruz? Cumhur İttifakı olarak giriyoruz. Zillet ittifakı olarak değil. İllet ittifakı olarak değil. AK Parti ve MHP olarak elele, gönül gönüle pazara kadar değil mezara kadar bu yoldayız. Büyükşehiriyle, ilçeleriyle inşallah Adana'da 31 Mart akşamı zillet, illet onları ayaklarımızın altına alacağız. Cumhur İttifakı ile seçimlere girmemizi en iyi Adana anlar. Bugün sizlerle dertleşmeye ve tarihi bir destek istemeye geldim. Cumhur İttifakı, bir çıkar ittifakı değildir. Cumhur İttifakı, 3-5 belediye daha fazla kazanmak için kurulmadı. Bu ittifak 15 Temmuz günü darbecilerin karşısında verdiğimiz mücadele sırasında sokaklarda, meydanlarda kuruldu. O gece ben Atatürk Havalimanı'na indiğim anda saat 01.15'ti. Oradakiler bana dedi ki '23.15'te Bay Kemal buraya geldi' ve FETÖ'cülerin idaresindeki tankların arasından çıktı gitti. Nereye? Bakırköy Belediyesine. Biz F-16'ların altında on binlerle dururken, o Bakırköy Belediye Başkanı'nın odasında kahvesini içti. Kim o adam? Bay Kemal. Ne diyordu? 'Tankların karşısında ilk ben dururum.' Sen korkaksın korkak. Sende yürek yok. Sen ancak FETÖ'cülere sığınır, tankların arasından kaçar gidersin. O gece de öyle oldu. Kaçacak yerin yok artık. Biz bu ittifakı sınırlarımıza dayanan terör örgütlerinin karşısında kurduk. Milletimizi can evinden vurmaya çalışanlara karşı verdiğimiz mücadeleyi sürdürmek için kurduk. İnşallah bu ittifak 2023 hedeflerine ulaşana kadar devam edecek. Adana'dan bu ittifakın sembolü ve lokomotifi olmasını bekliyorum. Şayet Adana bu ittifaka inanırsa tüm Türkiye inanır. Şayet Adana bu ittifaka sahip çıkarsa tüm Türkiye sahip çıkar" diye konuştu.

"Ülkemizde bayrağa tahammülü olmayanlarla ezana tahammülü olmayanların ittifakıyla girdiğimiz bir seçim süreci yaşıyoruz" diyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Bölücü örgütten emir alan partinin, mitinglerinden kongrelerine kadar bunları hep gördük. Önceki gün İstanbul Taksim'de CHP ve HDP'nin öncülüğünde güya Kadınlar Günü için bir araya gelen bir grup ezana ıslıklarla, sloganlarla terbiyesizlik ettiler. Taksim'deki görüntü bu seçimin ülkemiz ve milletimiz açısından nasıl bir seçim olduğunu gösteriyor. Biz gönül belediyeciliği diyoruz. Biz, belediye işi gönül işi diyerek milletimize herkesi kucaklayan bir belediye yönetimi taahhüt ediyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak saldırıyorlar. Bunların tek ittifakı ezan ve bayrak düşmanlığıdır. Bunlar, İstiklal Marşımızı okumamışlar. HDP kongrelerinde İstiklal Marşı okuyor mu? Türk bayrağını bile şimdi korka korka asıyorlar. Daha önce bayrağımızı da asmıyorlardı. Ezana sahip çıkmayan bu ülkeye de sahip çıkmaz. Ezana sahip çıkmayanlar Allah korusun yarın öbür gün düşman kapımıza dayandığında tıpkı 15 Temmuz'da darbecileri alkışladıkları gibi onları da alkışlarlar. Çünkü bunlar kalpleriyle, zihinleriyle de bu vatana bağlı değiller. Yine bunlar anlaşılan o ki merhum Arif Nihat Asya'nın 'Bayrak' şiirini de hiç okumamışlar. Biz mileltimizle birlikte ister PKK olsun, ister FETÖ, kim olursa olsun özgürlüğümüzün sembolü bayrağımıza göz dikenlerle mücadele etmeyi sürdüreceğiz."

Bu ülkenin her rengine saygılı olduklarını ifade eden Erdoğan, "Ama bazı değerler var ki bunlara saldıranlara saygı duymamız mümkün değil. Millet, bayrak, ezan, vatan düşmanı kim varsa hepsinin karşısında olmak bizim namus borcumuzdur. Bu mesele siyaset meselesi değildir, onur meselesidir. 3-5 oy için onlara göz yumarsak ecdadımızın yüzüne bakamayız. Bu ezan, bayrak düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Milletim 31 Mart'ta bunlara hakettikleri dersi sandıkta verecektir" diye konuştu.

Şehit yakınlarına, engellilere toplam 5 katrilyon liralık destek

Adana'da ihtiyaç sahibi vatandaşlara, şehit yakınlarına, engellilere toplam 5 katrilyon liralık destek sağlandığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçerisinde 3 bin yataklı hastanelerin bulunduğu 56 adet tesisi Adana'ya kazandırdık. Adana Şehir Hastanesi halihazırda bin 550 yatağıyla hizmet veriyor. 5 yıldızlı otel gibi değil mi? Rahmetli Ziya Paşa ne güzel söylemiş, 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Biz eserlerimizle konuşuyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık bırak git

Bay Kemal de biliyorsunuz Sosyal Sigortalar Kurumu'nda (SSK) genel müdürlük yaptı. Bay Kemal, 9 kez seçime girdi, hep kaybetti. Aynen SSK'da olduğu gibi koltuğunu bırakamıyor. Artık bırak git. CHP'ye bu zulüm yeter artık. 400 yataklı Adana Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle, 200'er yataklı Çukurova ve Kozan Devlet Hastaneleri de diğer tesislerden bazıları. Ceyhan Devlet Hastanesi'yle birlikte 5 adet sağlık tesisimizin yapımı ise devam ediyor. Adana'da 17 bin 94 konut projesini ise hayata geçirdik. İmar Barışı ile de Adana'da 210 bin 441 vatandaşımızın sorununu çözdük. Seyhan ve Yüreğir kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandığında da Adana'nın çehresi daha da değişecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'ya ulaşım alanında yapılan yatırımlara da değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adana'ya 178 kilometre uzunluğunda yeni bölünmüş yol yaparak, bölünmüş yol miktarını toplamda 427 kilometreye çıkardık. Adana-Mersin Demiryolu'nu yeniledik. Adana ve Mersin arasındaki seyahat süresini böylelikle yarı yarıya indirdik. Çift hatlı olan bu demir yolunu, hızlı tren standardına çıkardık. Kayseri, Niğde, Mersin, Adana, Osmaniye Demiryolu hattını elektrikli ve sinyalizasyonlu hale getiriyoruz. Öte yandan, Adana'da mevcut havalimanı yolcu trafiği 2003 yılında 788'di. Geçtiğimiz yıl bu rakam 5 milyon 627 bine kadar tırmandı. Nereden, nereye. Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda ise yaşanan bir takım sıkıntılar var. Burada yaşanan sıkıntıyı da inşallah seçim sonrasında aşacağız. Adana Metrosu'nun ilk kısmı tamamlanmıştı. Bu metro Adana için yetersiz kalıyor. Hem mevcut hattın iyileştirilmesine hem de hattın uzatılmasına ihtiyaç var. İnşallah önümüzdeki dönemde bu meseleyi de gündemimize alacağız. Adanalı çiftçilerimize toplamda yaklaşık 4 milyar liralık destek verdik. Adana'da 17 yılda bir organize sanayi bölgesi, bir teknopark, 12 araştırma merkezi, 9 tasarım merkezi kurduk. Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi projesini hayata geçirdik. Burası enerji ve petro-kimya sektörü için önemli bir üretim üssü olacak. Bölgeyi yatırımcılarla buluşturmak amacıyla 69 milyon lira harcama yaptık. Bu projeyle Ceyhan'da yaklaşık 40 bin vatandaşımıza yeni istihdam da oluşturmuş olacağız. Bölge tam olarak faaliyete geçtiğinde ithal ettiğimiz ürünlerin yüzde 80'ini ülkemizde üretebilir hale geleceğiz. Yıllık 1 milyar dolarlık katma değer oluşturacağız. Ayrıca Adanalı girişimcileri toplam 31 katrilyon lira tutarında yatırım teşvikiyle destekliyoruz. Bu kapsamda 120 bin iş yerimize toplam 2 katrilyon liralık sosyal güvenlik kurumu pirimi teşviki sağladık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca mitinge katılan kadınlara da Rize'den getirdiği çaylardan hediye etti.



Rüşan Anıl Atar-Fatih Keçe- Serkan Çetinkaya

