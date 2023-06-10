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Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu kabul etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Türkiye'ye gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde kabul etti. Görüşmede FIFA Başkanı Infantino, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma ve kaptanlık pazubendi hediye etti.
Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Murat Delice
 

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