Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı resmi törenle karşıladı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Abbas'ın tören alanındaki yerlerini almalarının ardından 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Abbas, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı 'Merhaba asker' diyerek selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas, merdivenlerde Türkiye ve Filistin bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi. Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Abbas, görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek. İki lider, sonrasında resmi akşam yemeği törenine katılacak.

Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

Utku Şimşek