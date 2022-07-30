Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatını açıkladı: 'Ortalaması 54 TL'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti. Meydanı hıncahınç dolduran kalabalığa seslenen Erdoğan konuşmasında, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 2022 yılı fındık alım fiyatını ortalama 54 TL olarak duyurdu.

“Sıkıntılarımızı aşabilecek güçteyiz, kapasitedeyiz” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Eskiden dünyada işler yolunda giderken biz istikrarsızlığın, güvensizliğin, kifayetsiz siyasetçilerin bedelini krizlerle öderdik. Gençler ben de sizin yanınızdayım. Üstelik bu krizler, öyle krizlerdi ki, sadece elimizdeki avucumuzdaki kaybetmekle kalmaz geleceğimizi de ipotek altına sokardık. Bugün bütün dünya krizlerin pençesinde kıvranırken biz üretimimizle doludizgin hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürüyoruz. Elbette bizim de sıkıntılarımız yok değil var ama biz bunları aşabilecek güçteyiz, kapasitedeyiz. Terörle mücadelede Gabar'da, Tendürek'te, terörün belini kırdık mı? Artık terör diye bir bela var mı? Ordumuzu, diplomasimizi, medyamızı kontrol altında tutarak, bizi dört bir yandan kuşatarak adeta esir almışlardı. Rahmetli Erbakan ve Türkeş'in verdiği mücadele bir istikbal mücadelesiydi. Biz de bu büyük davanın son temsilcisi olarak 21 yıl önce sizlerin huzurunuza geldik. Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak ayaklarındaki prangalardan kurtarınca gördük ki 20 yılda asırlık işler yapmak mümkünmüş. Bu ülkenin uluslararası itibarını, her alanda 20 yılda zirveye çıkarmak mümkünmüş. Biz tüm bunları nasıl başardıysak, inşallah bugünkü sıkıntıları da çözeceğiz, bundan sonraki atılımları da gerçekleştireceğiz. Şu anda ben bu karşımdaki muhteşem katılımı görünce Elhamdülillah diyorum. Demek ki çay demlendi. Çay demlendi belli. Güzel bir pankart gördüm: Fındık dalda tekleme, 6'lı masa Ordu'dan oy bekleme” diye konuştu.

“Bizim hizmetlerimizi kendi hedefleri gibi sahiplenmeye kalkıyorlar”

Erdoğan, “Hazırlıklarını yaptığımız hizmetleri kendi hedefleri gibi sahiplenmeye kalkıyorlar. Bu zata ‘Bay Kemal' diyerek takılıyorum. Bizim kendisiyle dalga geçmek için dile getirdiğimiz laflardan medet umuyor. En sonunda Bay Kemal'i kabul etti. Kendisini Bay Kemal'i benimsemiş ki ismi yerine kullanmaya başladı. Biz hiçbir siyaset üretmediği için bu unvanı vermiştik. Bir de CHP Genel müdürü unvanını eklemeli. Seçimden sonra emekli CHP genel müdürü unvanını eklese iyi olur.” diye konuştu.

Fındık fiyatı 54 lira

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fındık lafını duyunca hepinizin heyecanlandığını biliyorum. İhracatta fındığın önemli bir yeri var. Sadece geçen yıl 122 ayrı ülkeye 2 milyar 300 milyona yakın bedelle 344 bin tondan fazla fındık sattık. Hem üretim alanı hem fındığı ile Ordu fındığın 3'te birini gerçekleştiriyor. Rekolte bakımından Samsun, Giresun, Zonguldak ve diğer iller takip ediyor. Biz iktidara geldiğimizde fındık 1 doların altındaydı. Şimdi 3 dolatın üzerine çıkıyor. Emekçilerin karşılığını vermek için tüm şartları zorladık.

Bugün açıklayacağımız fiyat ile hem üreticinin gelirini arttıracağımıza, hem de ihracatımızı yükselteceğimize inanıyorum. TMO 2022 alım sezonunda yüzde 50 sağlam iç esasına kabuklu fındığa kilo başında levant kalite için ve Giresun kalite için alan destekli olarak ben burada rakam açıklıyorum. İnanıyorum ki sizler de kabul edeceksiniz, ortalamalısını 54 TL olarak inşallah açıkladım. Hayırlı olsun bereketli olsun. Rabb'im yar ve yardımcınız olsun” şeklinde konuştu.

Selim Kuşcu - Ahmet Altay - Furkan Abrek Ünal