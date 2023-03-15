Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Finlandiya'nın NATO üyeliği) Süreç neyse, o süreci işleteceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili soru üzerine, "Süreç neyse, o süreci işleteceğiz. Üstümüze düşen görevi yapacağız. Verdiğimiz sözü tutacağız. Cuma günü gelsin, sayın cumhurbaşkanı ile görüşüp, verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz" dedi.

Ahmet Umur Öztürk

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