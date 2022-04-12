İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fiyatlardaki balon sönecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fiyatlardaki balon sönecek'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fiyatlardaki balon sönecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Belirsizliğin yol açtığı tereddütler ortadan kalktıkça ürün arzının yeniden dengeye oturacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 


Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel krizleri fırsata dönüştürecek adımları atıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte üretim ve tedarik sistemi yeni tehditlere maruz kalmıştır. Bu durum tüm ülkeleri derinden sarsıyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sorunu kendi vatandaşlarının ihtiyacı olan buğdayı, yağı, sütü, eti üretmek değildir. Kendi insanımızı asla temel gıda ürünlerinden mahrum bırakmayacak üretim kapasitesine sahibiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz. Piyasayı sakinleştirecek düzenlemelere hız vereceğiz "

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bayramın hemen ertesinde Rize-Artvin Havalimanının açılışını yapıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2B arazilerinin satışı ile ilgili başvuru süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık."

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.