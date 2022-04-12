Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Fiyatlardaki balon sönecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Küresel krizleri fırsata dönüştürecek adımları atıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte üretim ve tedarik sistemi yeni tehditlere maruz kalmıştır. Bu durum tüm ülkeleri derinden sarsıyor."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin sorunu kendi vatandaşlarının ihtiyacı olan buğdayı, yağı, sütü, eti üretmek değildir. Kendi insanımızı asla temel gıda ürünlerinden mahrum bırakmayacak üretim kapasitesine sahibiz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyoruz. Piyasayı sakinleştirecek düzenlemelere hız vereceğiz "



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah bayramın hemen ertesinde Rize-Artvin Havalimanının açılışını yapıyoruz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2B arazilerinin satışı ile ilgili başvuru süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık."