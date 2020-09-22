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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan gelen talep üzerine gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Fransa ve Türkiye-AB ilişkileri ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin sebebinin Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin bölgedeki meşru haklarının yok sayılması olduğuna işaret ederek, Fransa'nın Yunanistan ve Rum kesiminin gerginliği tırmandıran maksimalist iddia ve adımlarını desteklemesine anlam veremediğini belirtti.

Türkiye'nin kimsenin hakkında gözü olmadığını ancak kendi haklarını da kimseye yedirmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her zaman olduğu gibi bugün de sorunların çözümü için diyalog ve iş birliğini savunduklarını ifade etti. Tansiyonu düşürmek için diplomasi fırsatlarının değerlendirilmesi ve sürdürülebilir müzakere süreçlerinin hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm sorunları masada konuşmak ve çözmek istediklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Fransa'dan da sağduyulu ve yapıcı bir tutum beklediklerini ifade ederek, Türkiye-Fransa arasında istişare ve iletişim mekanizmasının sürekli olarak işletilmesinde fayda gördüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye ilişkin yapıcı diyalog ve iş birliğini teşvik eden bir yaklaşımın çıkmasının da bölgesel meselelerin çözüm imkanları açısından önemli olduğunu belirtti.

Derya Yetim

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