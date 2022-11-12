Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15-16 Kasım 2022 tarihlerinde Bali'de düzenlenecek 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya Cumhuriyeti'ne gidecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, zirve, “Birlikte Toparlanma, Daha Güçlü Toparlanma” ana teması altında icra edilecek. G20 liderleri bu kapsamda, “Gıda ve Enerji Güvenliği,” “Sağlık” ve “Dijital Dönüşüm” başlıklı üç oturumda fikir teatisinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve marjında çeşitli ülke liderleriyle temaslar gerçekleştirecek ve ayrıca, zirve öncesinde 14 Kasım Pazartesi günü Bali'de ev sahibi Endonezya'nın Cumhurbaşkanı Joko Widodo'yla kapsamlı ikili görüşme yapacak. Görüşmede, Türkiye ve Endonezya arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.

Hidayet Türkyılmaz



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