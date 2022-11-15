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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ilk oturumuna katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ilk oturumuna katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ilk oturumuna katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya’nın Bali Adası’nda gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi’nin "Gıda ve Enerji Güvenliği" konulu ilk oturumuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nin ilk oturumuna katıldı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin "Gıda ve Enerji Güvenliği" konulu ilk oturumuna katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oturumun düzenlendiği salonda İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile kısa süre sohbet etti. Erdoğan salona girmeden önce ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ise ayaküstü sohbet etti.

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