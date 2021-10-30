Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi için Nuvola Kongre Merkezi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvenin düzenleneceği "EUR" semtindeki Nuvola Kongre Merkezi'ne geldi. Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından kapıda karşılandı. Erdoğan ve Draghi, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, temasları kapsamında liderlerle ikili görüşmeler yapacak, İtalya Başbakanı Draghi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek kültürel etkinliğe iştirak edecek ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın heyet başkanları onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

Liderler kongre merkezinde

Dakikalar sonra başlayacak zirve öncesi, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Hindistan Başbakanı Narendra Modi de kongre merkezine giriş yaptı.