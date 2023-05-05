Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Gabar terörle değil, petrol zenginliğiyle anılacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Biz her şeyden önce Van'ı terör örgütünün tasallutundan kurtardık. Terör örgütünün başını sınırlarımızın dışlarındaki inlerinde de ezdik. Kardeşlerim, devletinize güvenin, bize güvenin, huzurunuza ve namusunuza göz diken terör örgütü bir daha kılınıza bile ilişemeyecek. Bundan sonra Gabar terörle anılmayacak, bundan sonra Gabar, o bölgede ayrı bir petrol zenginliğiyle anılacak.

''BİZİM DİNİMİZDE TÜRK, KÜRT, ARAP AYRIMI YOK''

Bizim dinimizde Türk, Kürt, Arap ayrımı yok. Biz sadece Allah için seviyoruz. Diyarbakır annelerinin acısını biliyorsunuz değil mi? Bunları Kandil'e kimler kaçırdı? Bunlar 'Biz Kürt'üz.' diyorlar. Bunların Kürtlük ile alakası yok. Bunlar sadece vahşet kusuyor. CHP gelip de burada miting yapabilir miydi? Kiminle yaptılar? Şimdi bu hesabı sormak lazım. CHP'ye desteklerini 'Dişe diş kana kan.' diyerek ifade edenlerin derdi Van olabilir mi? 85 milyon vatandaş, tarihinin en güvenli, huzurlu, rahat, müreffeh dönemini yaşarken, Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmenin kime faydası var?

''AİLELERİMİZE LEKE SÜRÜLMESİNİ ASLA KABUL ETMİYORUZ''

CHP, İYİ Parti, HDP LGBT'ci mi? Fakat AK Parti'nin kitabında, MHP'de Cumhur İttifakı'nda LGBT yok. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailelerimize leke sürülmesini asla kabul etmiyoruz.

''51 KÜRT KARDEŞİMİZİN CANINA KIYANLARA CEZAEVİNDEN ÇIK DEMEYİZ''

Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden oldu. Bay bay Kemal 'Gelince onu çıkaracağız.' diyor. Bu insanlık meselesi. Ancak biz iktidarda olduğumuz sürece adalet yerini bulacaktır. Biz iktidarda olduğumuz sürece 51 Kürt kardeşimizin canına kıyanlara biz cezaevinden çık demeyiz. Hepsi hesabını ödeyecek.

6'LI MASAYA ELEŞTİRİ: YÜRÜMEYE YENİ BAŞLAYAN ÇOCUKLARIN KULLANDIĞI ÖRÜMCEĞE BENZEDİ

Bu masa yürümeye yeni başlayan çocukların kullandığı örümceğe benzedi ne tarafa iterseniz o tarafa gidiyor. Kılıçdaroğlu'nun görevi mutfakta video çekmek sahnede kalp yapmak. 6 artı 1 reis etmiyor. Bugün ülkemizi Suriyelileştirmek için can atan bunlar değil mi? 14 Mayıs'ta tercihinizi güven huzur içinde yoluna devam etmesini isteyen bizimle; yeniden koalisyon baskı zulüm peşinde koşanlar arasında yapacaksınız. Geçmişlerini ve kendilerini inkar pahasına düşmüşler Kılıçdaroğlu'nun peşine, nereye doğru gittiklerini bile bilmiyorlar. Şayet 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı hayalimize sahip çıkmazsak, bu zihniyet ülkenin tepesine kara bulut gibi çökecek.

''GABAR'DAKİ PETROLÜ VATANDAŞIMIZA EN UYGUN ŞARTLARDA VERECEĞİZ''

Şu anda 50 bin Vanlı kardeşim alanda. Yol boyunca gelenler hariç. Demek ki 9 gün sonra sandıkları benim Vanlı kardeşim patlatacak. Karadeniz'de gaz Gabar'da petrol buluruz 'Milleti kandırıyorsunuz.' derler. Gabar'daki petrolü de inşallah vatandaşımıza en uygun şartlarda vereceğiz.

''BUNLARA VERİLEN GÖREV; KARADENİZ GAZININ VANASINI KAPATMAK, GABAR PETROLÜNÜN ÜZERİNE BETON DÖKMEK''

İstanbul susuzdu, çöp, çukur çamurdu. İstanbul'u, İstanbul bu kardeşiniz yaptı. Bunla tembel nasipsiz bunları önüne 5 keçi katsanız akşama hepsini kaybedip gelecek kadar da beceriksiz. Hepsinin ortak özelliği başarısızlıktır batırmaktır. Allah muhafaza ülkenin başına gelseler yarın memur işçi ay sonunda maaşını alıp almayacağını bilemeyecek. Zaten bunlara verilen görev; Karadeniz gazının vanasını kapatmak, Gabar petrolünün üzerine beton dökmek. Bay bay Kemal 'S-400'leri depoya alacağız.' diyor. Bay bay Kemal en güçlü savunma silahının depolara kaldırılmasına bu millet asla müsaade etmeyecektir.''

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