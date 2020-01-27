Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turunun ilk durağı olan Cezayir'in ardından Gambiya'ya geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gambiya Cumhurbaşkanı'nın resmi daveti üzerine geldiği Gambiya'da mevkidaşı Adama Barrow tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın, Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow ile gerçekleştireceği baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi ve ardından Coco Beach Otel'de gerçekleştirilecek olan resmi devlet yemeğine katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gambiya temaslarını tamamlamasının ardından Senegal'e geçecek.