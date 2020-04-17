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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gamze Pala'nın ailesine taziyelerini iletti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala’nın menfur bir saldırı sonucu yaşamını yitirmesi dolayısıyla annesi Kudret Pala ve kız kardeşi Tülay Pala ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'nın menfur bir saldırı sonucu yaşamını yitirmesi dolayısıyla annesi Kudret Pala ve kız kardeşi Tülay Pala ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Gamze Pala'nın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduğunu ifade etti, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diledi.

Gamze Pala'nın AK Parti teşkilatı için emeklerinin ve gayretlerinin unutulmayacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, katilin hak ettiği ağır cezayı alacağına inandığını belirtti, kadına yönelik cinayet ve şiddeti bir kez daha lanetlediğini vurguladı.

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