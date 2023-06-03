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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tekrar Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde birçok devlet başkanının katılımıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ne katıldı. Erdoğan gerçekleştirilen törenin ardından sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Gayret bizden, tevfik Allah’tan. Türkiye Yüzyılı’nın inşası için Bismillah” mesajı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Gelecek 5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak, adını tüm dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için Bismillah”

Evren Doğru
 

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