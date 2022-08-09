Cumhurbaşkanı Erdoğan geldi, Abdülhamid Han Gemisi yolcu ediliyor

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak olan Abdülhamid Han sondaj gemisi 2,5 aylık çalışmanın ardından hazır hale getirilerek bugün ilk görev yerine uğurlanıyor. Uğurlama törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beraberindekilerle helikopterle geldi. Erdoğan'ı helikopteri inmeden önce devasa geminin çevresini 3 kez döndü. Erdoğan'ın bu sırada havadan inceleme yaptığı belirtildi. Gemide brifing alacak olan Erdoğan ardından uğurlama törenine katılacak.

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak “Mavi Vatan”daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor. Dünyadaki 5 gemiden biri olan Abdülhamid Han, 62 bin groston ağırlığında.

Halil İbrahim Varlı - Koray Ünlü - Murat Şengi