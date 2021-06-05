Cumhurbaşkanı Erdoğan genç kızın kendisine olan sevgisini karşılıksız bırakmadı

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik ve yönetimi üç gün önce Cumhurbaşkanı hayranı 24 yaşındaki serebral palsi rahatsızlığına sahip Merve Ergül'ü ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çerçeveli fotoğrafını hediye etmişti.

Ziyarette Ergül, Gençlik Kolları Başkanı Çelik'e hayranı olduğu ve çok sevdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmek istediğini iletmişti. Zonguldak'a bir dizi açılışlar için gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merve Ergül'ün kendisine olan sevgini karşılıksız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik aracılığı ile Merve Ergül'e videolu bir mesaj gönderdi.

Merve Ergül ve ailesine selamlarını ileten Erdoğan, “Merve kızım, öncelikle Allah'tan şifalar diliyorum, senin bu kadirşinas teşebbüsün içinde şahsım ve ailem olarak çok teşekkür ediyorum. Rabbimin Ya Şafi, Ya Kâfi, Ya Muafi ismi şerifleri hürmetine Rabbimden şifalar diliyorum” dedi.

Rıdvan Bostancı

