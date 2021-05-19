Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Kütüphane Söyleşileri kapsamında gençlerle bir araya geldiği program bu akşam saat 20.00'de ortak yayınlanacak. Kütüphane Söyleşileri'ne ilişkin sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kütüphane Söyleşileri'nin ikincisinde Millet Kütüphanemizde gençlerimizle bir araya geldik. Oldukça keyifli geçen, gençlerimizle bir çok konuyu konuştuğumuz söyleşimiz bu akşam saat 20.00'de TV ortak yayını ve sosyal medya hesaplarımızda olacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle birlikte İstiklal Marşı'nı okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde Çankaya Köşkü'nde gençlerle birlikte İstiklal Marşı'nı okudu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı günün 102. yıl dönümünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlerle birlikte Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde İstiklal Marşı'nı okudu.

Derya Yetim

