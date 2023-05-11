Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle; Gayet iyi gidiyor, katılımlar muhteşem. Heyecanımız o kadar artıyor. Diğerlerinin katılım rakamlarını öğrendikçe daha da artıyor. Meydanlar zaten konuşuyor. Anketlere falan pek inanmam. Meydanların dili neyse bizim için çok önemli.

Selo Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan teröristtir. Fikir suçu veya bir siyaset değil. 51 Kürt vatandaşımın ölümüne neden olan bu insan sokaklarda elini kolunu sallayarak mı dolaşsın? Bunun aslını herkes bilmiyor ama Bay Bay Kemal Selo'yu çıkaracakmış.

Cezaevlerinde şu ana kadar iddia edildiği gibi gazeteci basın mensubu yok. Bu iddiada bulunanlara diyoruz ki şunları açıklayın, verin bize bu isimleri öğrenelim. iddia edilen kişilerden iki tanesi de HDP'den aday oldu. Bu işin fikir babası olarak ortada dolaşanlardır. Buna benzer daha niceleri bu şekilde bunlara fikir babalığı yaptılar. Ben bile zaman zaman adalet bakanıma derim bu iddialar ne denli doğru şunları araştırın. Versinler bu isimleri gerçekten bu anlamda böyle bir durum sçz konusuysa biz bu işin üzerine gidelim. fikir suçundan içeriye girmiş bir başkanım. Bundan dolayı da yaklaşık 4 ay 10 gün cezaevinde yattım. Ben belediye başkanıyken bu cezayı verdiler. Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki kitabın şiirini okudum. Ondan içeri aldılar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabındaki şiiri okudum ve Ziya Gökalp'e ait şiirdi. Bundan dolayı beni içeri aldılar. Gelen ziyaretçilerimin haddi hesabı yoktu. Dediğim gibi böyle bir ceza onlar için söz konusu değildir. Hangi cezaevinde nerede bir basın mensubu varsa bunları bilelim. Bunların birçoğu silah kaçaklığı, bütün bunlara benzer suçlardan dolayı içeridedir. Gazetecilikle de yakından uzaktan alakası yoktur.

REZERV YÜKSEK

Millet ittifakı'nın ekonomi takımı kimlerden oluşuyor diye şöyle düşündüğümde bunlar ismi cismi çok belli olan tipler değil. Bu CHP ne yapıyor kapalı kapılar arkasında IMF'in temsilcileriyle görüşüyorlar. Bu görüşmelerden sonra da bizim için bu hükümetin diyorlar IMF'ten borç alması lazım. Biz IMF'ten nedn borç alalım? Londra'nın tefecilerinden borç taahhüdü almış. Biz asla dedik böyle bir şeye yönelmeyiz. IMF ile olan ilişkilerimizi bitirdik. Kendi kaynaklarımızla ayaktayız. Kendi kaynaklarımızla yola devam ediyıruz. Savunma sanayinden tutun en son enerjide Karadeniz'de doğal gazı çıkardık. Doğal gazı ücretsiz olarak evlere veriyoruz. Kendi doğal gazımızı kullanmaya başladık. Seçim sonrası bu süreç daha da farklı gelişecek. Şimdi de Gabar'da petrolü bulduk. Terörün oralarda bu tür çalışmalara fırsat vermediği yerden şimdi petrolü bulduk. Erzurum'un dut pekmezi kıvamında petrol. Şu anda bu bizi daha da güçlü hale getiriyor. Hem doğal gaz hem petrol kapasite rezerv çok çok yüksek. Doğal gazda, petrolde yurt dışına muhtaç olmayacağız. Aybüke öğretmenin ismini de oradaki petrol kuyusuna verdik.

FİYAT ARTIŞLARI

TCG Anadolu'da bizim için çok çok önemli. Burada maalesef kendini bilmez bazı kişilerin bu fiyatlar üzerindeki dalgalanmalara neden olduğu ortada. Bir ara nereleri tırmandırdılar fiyatları. Şimdi patates soğan 10-15 liraya düştü. Bunu neyle izah edecekler? Allah nasip eder seçimden sonra bir defa bunların yargı yolu açık olmak kaydıyla bunları yargıda terleteceğiz. Benim milletimi bu tür yollarla sömürmelerine müsaade etmeyeceğiz. Yargı yoluyla da çok daha farklı zemine oturtacağız.

MİLLET İTTİFAKI VAATLERİ

Vaatleri siz inandırıcı buluyor musunuz? Ben bunların vaatlerinin inandırıcı olanını hiç görmedim ki... Her şey yalan üzerine. Eğitimde ne vaat ediyor, sağlıkta ne vaat ediyor, ulaşımda ne vaat ediyor? Bunları düşündüğünüz zaman basit olanını söyleyeyim 10-11 tane büyükşehir belediyesi var. Bu belediyelerde acaba bunlar ne yaptılar? Belediye başkanlığımda biz Haliç'i temizledik. O kokudan tamamen arındı bu arada da biz Haliç Kongre Merkezi'ni yaptık. İstanbulumuz için önemli kongre sarayı haline geldi. Bu işler icraatle oluyor. CHP'li belediyelerde Haliç Kongre Merkezi var mı? Cumhurbaşkanlığının dev bir kongre merkezi var. yıl boyu birçok toplantı hepsi orada yapılıyor. Millet İttifakı söylüyor söylüyor da savunma sanayine karşı çıkıyor. Türkiye'nin savunma sanayinde yüzde 20'si yerliydi. Ama biz ne yaptık bu yüzde 20'yi 80'e çıkardık.

"TCG ANADOLU'NUN BÜYÜĞÜNÜ YAPACAĞIZ"

Bu arada TCG Anadolu ile dünyaya mesaj verdik. Seçim sonrası inşallah TCG Anadolu'nun bir büyüğünü uapmak suretiyle Barbaros Hayrettinleri çok daha güçlü hale getireceğiz. İstanbul'da kaldığı süre içerisinde çok büyük ziyaretçi akınına uğradı. İzmir talep etti. Şimdi de İzmir'de. Seçime kadar İzmir'de TCG Anadolu'yu Alsancak'ta park edeceğiz.

"ONLAR LAF BİZ İŞ ÜRETİYORUZ"

Millet İttifakı'ndan şu ana kadar bütün bu büyükşehir belediyelerinde bizim eserimizde şudur görmedim. İstanbul'da biliyorsunuz biz Atatürk Kültür Merkezi'ni sıfırdan dört dörtlük yaptık. Şu anda orası sürekli dolup dolup taşıyor. Daha çok yapacağımız işler var. Bunlara bakıyorum Ankara, belediye bunlarda. Ankara'da şunu yaptı deyin. Mevcut havalimanını biz yaptık. Havalimanından merkezi bu yolları Melih Bey yaptı. Bir tane metro da siz yapın ya! Yok. Ben nasıl diyeyim Millet İttifakı şunları yaptı diye. İzmir'de körfez şu anda rezalet kokudan geçilmiyor. İstanbul - İzmir arası 7,5 saatti. Peki biz ne yaptık? İstanbul - İzmir arasını 3-3,5 saate düşürdük. Onlar laf biz iş üretiyoruz aramızdaki fark bu.

KIZILAY'IN ÇADIR SATIŞI

Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline işine giremez ve suratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntsıının olmaması gerekir. Şu an itibarıyla enkaz kaldırma çalışmalarına varıncaya kadar büyük oranda işi bitirdik. Köy konutlarını teslim almaya başladık. Kalıcı konutları bir taraftan hızla yapıyoruz.

Ayrıştırıcı kavramıyla izah edersek bana görev yanlış yaparız. Bu millet özellikle aile kurumunu kutsallaştıran milletir. Bizim değer yargılarımız içinde aile kurumu çok çok önemlidir. Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Eğer aileniz güçlü değilse aile kavramı güçlü değilse o ülkede milletin yıkımı da çok çabuk olur. LGBT denilen olay aile kurumuna sokulmuş bir zehirdir. Bu zehri biz halkın yüzde 99'u müslüman olan ülke olarak kabullenmemiz mümkün değil. Biz ibliyorsunuz aileyi kutsayan anayasa değişikliği teklifi verdik. Seçim öncesi buna fırsat olmadı. Bu konuyla alakalı olarak bizim değer yargılarımzı içerisinde AK Parti olarak LGBT'ye asla olumlu bakamayız.

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