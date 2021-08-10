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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcü mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcü mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcü mevkidaşı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Gürcistan ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili'ye yangınla mücadelede gösterdiği dayanışma için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Gürcistan'ın bölgede ortaya çıkan yeni fırsatları değerlendirmek suretiyle ortak enerji ve ulaştırma projeleri üzerinde çalışabileceğini belirtti.

Mehmet Kalay
 

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