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Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu uygulanacak olan ve 15 ili kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasını iptal ettiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi korona virüsten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye'de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı.
Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsürlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık. Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, maske-mesafe-temizlik kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum."

Derya Yetim
 

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