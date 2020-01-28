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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hafter'in kendisi de lejyoner'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hafter'in kendisi de lejyoner'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hafter'in kendisi de lejyoner'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Trump'la Libya'yı konuştuk. İdlib'i konuştuk bu konularda neler yapabileceğimiz konuştuk .Libya'da bugünden yarına bu iş çözülür dersek yanlış olur. Dün yapılması gerekli olan toplantılarda yine Hafter geleceğini söylediği yerlere gitmedi. Örneğin Tunus'a gitmedi. Moskova'dan kaçarak geri döndü. İşi çözmek gibi bir derdi yok. Wagner diye bir güç var arkasında. Bunlar lejyonerler .Oralardan temin ettiği imkanlarla Hafter'i ayakta tutuyor. Hafter'in kendisi de lejyoner. Karşılıklı devam eden mücadelenin askeri olmaktan çıkıp siyasi alana dönüşmesi ve Libya halkının kendi kaderini belirlemesinin doğru olacağına inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan İdlib'deki göç dalgasına ilişkin, "Çadır değil briket barınma yerlerine yerleştireceğiz” dedi.

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