Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki skandal Twitter paylaşımları ile ilgili harekete geçildi

Emniyet Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında Twitter'da açılan söz konusu etiketin altında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret, tezvirat, onur ve saygınlığını rencide edici içeriklerin yanı sıra dezenformasyon ve manipülatif nitelikte paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 30 şahsın tespit edilerek, haklarında gerekli yasal işlem ve çalışmaların başlatıldığı belirtildi. Paylaşımların yalan, mesnetsiz ve dezenformasyon ihtiva ettiği kaydedilen açıklamada, paylaşımlar hakkında gerekli çalışmaların yapılarak adli mercilere gönderildiği aktarıldı.



Mustafa Cenik

