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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı-Gebze Banliyö Hattını açtı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı-Gebze Banliyö Hattını açtı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı-Gebze Banliyö Hattını açtı!

Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gebze-Halkalı tren hattı İstanbullulara 1 saat 10 dakika kazandıracak. İstanbul'un trafik yoğunluğu en çok olan hat günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Normalde 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu bu hat ulaştıracak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gebze-Halkalı banliyö tren hattı eskiden 185 dakikada kat edilen mesafe iken şimdi 115 dakikaya inerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandıracak."

GÜNDE 1 MİLYON 700 BİN KİŞİ TAŞINACAK

Gebze-Halkalı banliyö tren hattının ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Eskiden 185 dakikada kat edilebilen mesafe iken 115 dakikaya inerek İstanbullulara 1 saat 10 dakika kazandıracak. Hizmet başka, laf başka bir şey. CHP'lilerin böyle bir derdi var mı? İstanbul'un trafik yoğunluğu en çok olan hat günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Normalde 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu bu hat ulaştıracak. 10 ilçe bu hattı doğrudan kullanma imkanına sahip olacak. Marmaray'la birlikte 43 istasyondan oluşan bu hat diğer hatlara entegrasyonuyla da İstanbul trafiğinde önemli rahatlamaya yol açacak. Bu hatta çalışacak 440 vagondan 300'ünün ülkemizde üretilmiş olmasıyla da iftihar ediyoruz. 

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