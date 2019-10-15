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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Harekatta bin kilometrekarelik alanı kontrol altına aldık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Harekatta bin kilometrekarelik alanı kontrol altına aldık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Harekatta bin kilometrekarelik alanı kontrol altına aldık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bugün harekatın 7. günündeyiz. Güvenli Bölge haritasına uygun şekilde harekat devam ediyor. Bu sabah itibariyle 1000 km alanı terör örgütünden kurtardık.

Türkiye'nin teröre karşı verdiği beka mücadelesinde siz kardeşlerimizden çok güçlü destek bekliyoruz

Bugün harekatın 7. günündeyiz. BM Genel Kurulu'nda paylaştığımız güvenli bölge haritasına uygun şekilde devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyi yeşerene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz

Son 8 yılda yaşadıklarımız bir terör örgütünün diğerinin eliyle tasfiye edilemeyeceğini göstermiştir

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