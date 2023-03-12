Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde incelemelerde bulunarak, halka hitap etti. Erdoğan, depremde yapılan hizmetlerden bahsederek, hayatını kaybedenler için herkesten Fatiha suresini okumalarını istedi.

Erdoğan, depremin ardından devletin ve milletin tek yürek olduğunu hatırlatarak, devletin tüm birimlerinin sahada olduğunu belirtti. Erdoğan, “Devlet ve millet hep beraber, tek yürek tek bilek olarak deprem bölgesine doğru adeta sel olup aktık. Kamu görevlileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla, gönüllüleriyle, ferdi olarak yardıma gelenleriyle birlikte neredeyse yarım milyon insan deprem bölgesinde vazife üstlendi. Askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, sağlıkçısıyla, diğer kurumlarımızın ekipleriyle devletimiz sahadaydı. Belediyelerimiz, başkanları, personelleri ve araç gereçleriyle birlikte ilk günden itibaren buradaydı. Bunlarla birlikte ülkemizin dört bir ucundaki, ihtiyaç duyulabilecek her türlü iş makinesini ve malzemeyi bölgeye yönlendirdik” dedi.

"Muhalefet yalan üretti"

Erdoğan, ana muhalefetin ‘havalimanını biz onardık' yalanını ortaya koyduklarını ifade ederek, “Depremde zarar gören Hatay Havalimanını bir hafta içerisinde yeniden işler hale getirerek çalışmaların kolaylaşmasını sağladık. Ama gel gör ki ana muhalefet ‘havalimanını biz onardık' yalanını ortaya koydu. ‘Oranın hafriyatını biz taşıdık' yalanını ortaya attı. Yaptıkları böyle bir şey yok. Ben Serinyol'a geldiğimde, genel başkan yardımcımız sayın Binali beyi arkadaşlarımızla beraber, ‘geçin havalimanına, bu havalimanının yapımında emeğin var, orada basın toplantısını da yap ve bunların yalanını ortaya koy' ve Binali bey basın toplantısını yaparak Hatay Havalimanı böylece devreye alındı” şeklinde konuştu.

Yardıma koşan ülkelere teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yardımına koşan ülkelere teşekkür ederek, "Yaptığımız uluslararası çağrıya cevap veren 100 ülkenin 90'ından gelen arama kurtarma ekipleri de çok faydalı çalışmalar yürüttü. Ülkemizin bu zor gününde bizimle dayanışma sağlayan herkese yurt içindeki ve yurt dışındaki tüm gönül dostlarımıza bir kez daha milletim adına şahsım olarak şükranlarımı sunuyorum" dedi.

“Cumhur İttifakı olarak buradayız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sık sık Hatay'ı ziyaret edeceklerini açıklayıp, “Bugün ikinci kez Hatay'a gelmiş bulunuyoruz. Cumhur İttifakı olarak buradayız. Geçen sefer olduğu gibi MHP Genel Başkanı sayın Devlet Bahçeli'yle birlikte bu ziyaretleri yatım. İnşallah Hatay'ı hiç yalnız bırakmayacağız. Deprem gününden itibaren koordinatör bakanlarımız olan sayın Hulusi Akar ve sayın Fahrettin Koca hep buradaydı. Diğer bakanlarımız da kendi alanlarıyla ilgili konuları katip etmek üzere sürekli Hatay'a geldi. Başta sayın Süleyman Soylu geldi, Murat Kurum bey geldi. Bunun yanında Vahit Kirişci bey geldi. Sürekli olarak burayı taradılar, yalnız bırakmadılar. Milletvekillerimiz de sizleri yalnız bırakmadı. Bazıları kendi yakınlarından birçok kişiyi kaybetmiş olmalarına rağmen başta Hüseyin Yayman kardeşim, acılarını yüreklerine gömüp şehirleri için canla başla çalıştılar. Diğer arkadaşlarımız da sizlere faydalı olabilmek için Hatay'ı yol yaptı. Biz de önümüzdeki dönemde her fırsatta şehrinize gelerek sizlerle dertleşecek, yapılan çalışmaları bizzat denetleyeceğiz” diye konuştu.

"650 bin konut inşa edilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ana kadar yapılan tespitlere göre inşa edilecek konut sayısının 650 bini bulduğunu söyledi. Erdoğan, “Hataylı kardeşlerim çok iyi bilir. Başbakanlığımdan günümüze kadar Hatay'ın altyapısındaki emeğimizi Hataylı kardeşlerim çok iyi bilir. Bizim burada emeğimiz var, dertliyiz. Bundan sonra da emeğimiz olacak. Depremin ilk günlerinde önceliğimiz olan arama kurtarma faaliyetlerinin bitmesiyle enkaz kaldırma faaliyetlerini hızlandırdık. Sırf enkaz kaldırma çalışmasının bile ne kadar zor ve meşakkatli bir iş olduğunu en iyi siz görüyor ve siz biliyorsunuz. Yeni konutların inşası için gerekli çalışmaları süratle yürütüyoruz. Hasar tespit çalışmalarının bitmesiyle birlikte netleşecek olmakla birlikte mevcut duruma göre Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz. Kırıkhan'da 15 bin 785, bölge genelinde inşa edeceğimiz mesken ve köy evi sayısı 650 bini buluyor. Yer seçimi yapılan zemin ve etüt çalışmaları biten her safhada inşaata başlıyoruz. İlk etapta bir yıl içerisinde 319 bin konut ve köy evini tamamlayıp hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Daha önceki depremlerde, sellerde, terör olaylarında nasıl ki şehirlerimizi adeta sıfırdan inşa ettiysek Allah'ın izniyle hiç kimseyi mağdur etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Hatay'da 30 bin konteyner

Erdoğan, sadece Hatay'da 30 bin konteyner konutun hizmete sokulacağını vurgulayarak, “Sadece Hatay'da 30 bin konteyneri depremzedelerimizin hizmetine sunuyoruz. Yine Hatay'da Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 2 gemisini hastane olarak değerlendiriyor, Enerji Bakanlığımızın temin ettiği gemileri de barınma amaçlı kullanıyoruz. Ambalajlı içme suyunun tedarik ve dağıtımında sorun olmamakla birlikte kullanma suyundaki sıkıntının henüz tamamen çözülemediğini biliyoruz. Arıtma tesislerinin aktif hale gelmesiyle inşallah bu mesele de kati olarak çözülecek. Seyyar tuvalet ve duş sistemlerinin yaygınlaştırılmasıyla bu konudaki ihtiyaç da karşılanmaya başlanmıştır. Merkezde ve ilçelerimizde kurulmaya başlanan 2 bin 640 geçici iş yeriyle esnaflarımızın faaliyetlerini yürütebilmelerini temin ediyoruz. Depremden her seviyede zarar gören hanelerimize yapılan 10'ar bin liralık ödemeler tamamlanmak üzeredir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına 100'er bin lira ödeniyor. Şartları karşılayan haneler için 15'er bin lira taşınma, 3 ila 5 bin lira arasında kira destekleri de başlamıştır” dedi.

“İşi gücü yalan, başka sermayesi yok”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek, “Çiftçilerimize destekleme ödemelerinin peşin yapılmasından hayvan ve yem hibesine kadar pek çok kalemde destek veriyoruz. Ama akşam yalan sabah yalan maalesef bu ana muhalefetin başındaki zat çiftçilerimize destek verilmediğinden bahsediyor. Yem verilmediğinden bahsediyor. İşi gücü yalan. Başka sermayesi yok. Tabi böylesine büyük bir afette biz can derdindeyiz o ise yalan derdinde. İnsan iradesini aşan hususların olmaması kimi aksaklıkların yaşanmaması mümkün değildir. Ama böyle büyük bir felaketi yaşıyoruz. Böyle büyük bir felaketi yaşadığımız dönemde akşam yalan, sabah yalan böyle bir iftira içerisinde girilir mi? Düşünebiliyor musunuz yani şahsımın buraya gelmediğini söyleyecek kadar yalancı. 3 kez kendim geldim. Arkadaşlarımla beraber buralarda oldum. Tüm heyetim, bakanlarım anında ilk gün kendilerini buralara gönderdim. Milletimizin de şahit olduğu gibi her türlü gayreti göstermemize rağmen eğer sıkıntılar yaşadıysanız bize düşen değerli kardeşlerim sizlerden helallik istemektir” şeklinde konuştu.

“Birlikte yeni bir gelecek inşa edeceğiz”

Erdoğan, birlikte yeni bir gelecek inşa edeceklerini ifade ederek, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Kaybettiğiniz yakınlarımızın acıları hayat boyu yüreğimizi yakmayı sürdürecek. Biz geride kalanların hayatlarını eviyle, eşyasıyla, işiyle, sağlığıyla, eğitimiyle yeniden düzene koymak için mücadele ediyoruz. Bunun için sizlerden şehrinize sahip çıkmanızı istiyorum. Tek bir vatandaşımın bile deprem yüzünden doğduğu, büyüdüğü, yaşadığı şehrini terk etmesine gönlümüz razı değil. Ne yapacaksak bunu da yapacağız. Neyi başaracaksak burada başaracağız. İnşallah bu mücadeleyi beraber yürütecek, beraber yeni bir geleceği inşa edeceğiz.”

İsa Akar

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