Cumhurbaşkanı Erdoğan:' Hedefimiz 2023 yılında uluslararası öğrenci sayımızı 200 bine çıkarmaktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları

Hedefimiz 2023 yılında uluslararası öğrenci sayımızı 200 bine çıkarmaktır.

Mezun olup ülkesine dönen evlatlarımızla irtibatı koparmamalıyız. Biz sizleri ülkenize döndüğünüz zaman, Türkiye'nin misyon şefleri olarak görüyor, öyle görmek istiyoruz.

Japonya'da 800 üniversiteden 80'i kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşan üniversite. Kreşten alıp ilk, orta, lise, ardından üniversite olmak suretiyle farklı bir yapıyı Japonya'da oluşturmuş durumdalar. Bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK Başkanına hatırlatıyorum, çalışmanı da buna göre yap. Türkiye de benzer bir adımı atmalı.