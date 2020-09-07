Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi beraber yürüteceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Vakalardaki yükselişten üzüntü duyuyoruz, vatandaşlarımızdan kurallara uymasını istiyoruz.

TOPLU TAŞIMADA AYAKTA YOLCU ALINMASINA MÜSAADE EDİLMEYECEK

Korona virüs tedbirler kapsamında, Kafe ve restoranlar kurallara uygunluk bakımından çok daha sıkı bir şekilde denetlenecektir. Toplu taşımada ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir.

Sağlık çalışanlarımız çok büyük bir özveri ile canla başla çalışıyor. Doktorundan temizlikçisine kadar sağlık ordusuna şükranlarımı sunuyorum.

VAKA SAYILARINI 100'ÜN ALTINA İNDİRMELİYİZ

Sonbaharın gelmesi ile birlikte grip gibi hastalıkların yükü üzerimize binmeden günlük vaka sayılarını 100'ün altına indirmeliyiz.

BİZ BİZE YETERİZ KAMPANYASI

Biz bize yeteriz kampanyasında toplanan 2 milyar 76 milyon liralık meblağı sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşfik fonu üzerinden hane başı biner liralık ödemelerle vatandaşlarımıza aktarıyoruz.

YÜZ YÜZE VE UZAKTAN EĞİTİM BERABER OLACAK

Hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi beraber yürüteceğiz. Ailelerin tercihine göre okul öncesi ve ilkokul 1'den başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz.

DOĞU AKDENİZ'DE TÜRKİYE'Yİ KIYILARINA HAPSETMEYE ÇALIŞANLARIN OYUNLARINI BOZDUK

Geçmişte Türkiye'yi sürekli küçümseyen, önemsiz görenler aynı tavrı sürdüreceklerini veyahutta sürdüremeyeceklerini görünce daha da azgınlaştı. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi kıyılarına hapsetmeye çalışanların oyunlarını bozduk.