Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Heveslendikleri fırsatı vermeyeceğiz'

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete verilen sözleri yerine getirmek için seçim dönemi hariç 2-3 yıllık bir vakit olduğunu belirtti. Erdoğan, “Bir yandan sınırlarımızı korur, sınır ötesindeki harekatlarımızı yürütürken, diğer yandan beldelerimize, ilçelerimize, özellikle illerimize ihtiyaçları olan hizmetleri götürmeyi ihmal etmeyeceğiz. Uluslararası alanda siyasi ve diplomatik mücadelemizi yürütürken, milletimizin ekonomik sıkıntılarının çözümü ile ilgili tedbirlerimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz. Her bir bakanlığımız, her bir kurumumuz, her bir belediyemiz kendi sorumluluk alanında milletimize verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirecektir. Hiçbir meselenin ötekini gölgelemesine, hiçbir önceliğin diğerini geriye itmesine izin veremeyiz. Her alanda gereken adımları dikkatle ve programımıza uygun bir şekilde atmalıyız. Bizi milletimize hizmetten uzaklaştırmaya, ülkemiz için harcayacağımız enerjiyi ve vakti kısır tartışmalarla heba ettirmeye çalışanlara heveslendikleri fırsatı vermeyeceğiz. Elbette hiçbir iftirayı ve yalanı cevapsız bırakmayacağız. Ama asla karşımızdakiler gibi siyaseti bundan ibaret bir iş haline dönüştürmeyeceğiz. Dürüstlük bizim işimiz. Çöp, çamur çukur bunlar CHP'nin işi” diye konuştu.

“Yolsuzlukların önde gidenleri de ortaya çıkıyor”

Yalova'da hakkın yerini bulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bütün mesele işimizi iyi takip edersek, meclis üyelerimizle beraber bu işin takipçisi olursak işte gördüğünüz gibi yolsuzlukların önde gidenleri de ortaya çıkıyor Yalova'da olduğu gibi. Orada yapılan seçimde Cumhur İttifakı beraber birlikte bizim arkadaşımız Yalova'nın belediye başkanı oldu” diyerek Mehmet Özhaseki'yi yanına çağırdı.

Kürsüye gelen Mehmet Özhaseki, “Yalova'da CHP bir takım ayak oyunları ile seçimi almıştı. İlerleyen zaman içinde o kadar yolsuzluk dosyaları çıktı ki, kapatılamayacak hale geldi. Önce 1 milyon lira gibi görünen yolsuzluk dosyası 14-15 milyon lirayı buldu. Yeni delillerle birlikte her yapılan işte, oradaki CHP'li yönetimin ortaya koymuş olduğu tüm yapılan işleri bile ihale ediyor gibi görünerek kamunun parasını alıp kendi ceplerine indirmek gibi bir olay ile karşı karşıyayız. Meclis üyelerimizde orada tek yürek olduk, kendi içimizde birliği sağladık. Bir arkadaşımız üzerinden arkadaşlarımız ittifak ettiler. Cumhur İttifakı içinde bulunan MHP'nin iki üyesi bize koşulsuz olarak destek verdiler. Orada yapılan oylamada 17 oya karşılık 13 muhalif oy var, seçtik” diyerek yeni Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, il yönetimi ve meclis üyelerini kürsüye çağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Tutuk ve parti yönetimini tebrik etti.

Derya Yetim - İlker Turak