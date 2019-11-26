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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiçbir CHP'li gizli saklı yanımıza gelmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiçbir CHP'li gizli saklı yanımıza gelmedi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hiçbir CHP'li gizli saklı yanımıza gelmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısında konuştu. Erdoğan: 'Hiçbir CHP'li gizli saklı yanımıza gelmedi' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Gizli saklı hiçbir CHP'li yanımıza gelmedi. Külliye'ye giren araç da çıkan araç da bellidir. Ama herhalde bunlar kendi merkezleri gibi zannediyorlar burayı. Hiçbir CHP'liye genel başkan olması yönünde telkinde bulunmadım, çünkü sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha ideal bir genel başkan olmaz. CHP'nin başında kimin olduğundan bize ne? Bu CHP Genel Merkezi'ni, CHP'ye oy verenleri ilgilendirir.

Olmayan bir görüşmeyi ortaya atılan gazeteciyi siciline binaen mazur görmek mümkün. Peki bu iddianın üzerine "doğrudur" diyerek adeta tüy diken genel başkanı ne yapacağız? İddia öyle saçmaydı ki, ilk duyduğumda cevap vermedim. Buna rağmen CHP Genel Başkanı, "Herkes konuşuyor, Erdoğan niye konuşmuyor" diyecek kadar seviyeyi düşürdü. Meselenin dallanıp budaklanması üzerine, "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyerek iddiayı yalanladım. Buna rağmen kendisi çıkıp delikanlıca hata ettim, özür dilerim diyemedi.

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