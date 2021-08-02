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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede orman yangınlarıyla mücadelede iş birliği ve iki ülke ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini ileten ve yangınla mücadele için dayanışma ve destek gösteren Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç'e teşekkür etti. Hırvatistan'ın bir yangın söndürme uçağını orman yangınlarıyla mücadeleye katkı olması amacıyla Türkiye'ye göndermesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, müttefiklik ilişkilerinin böyle günlerde daha anlamlı hale geldiğini belirtti.

Derya Yetim
 

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