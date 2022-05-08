İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hudut kartalları'na seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hudut kartalları'na seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hudut kartalları'na seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hudut hattında inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüştü. Hudut kartallarına da seslenen Erdoğan, “Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum. Bu gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'hudut kartalları'na seslendi - Tıkla İzle

Bakan Akar'ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattındaki inceleme ve denetlemeleri sürüyor. Sınırın sıfır noktasında hudut güvenliğine yönelik alınan tedbirleri yerinde inceleyen Akar, beraberindeki komutanlarla Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'nu da ziyaret etti. Buradaki incelemelerinin ardından Mehmetçik ile öğle yemeğinde bir araya gelen Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.

Telefondan hudut kartallarına hitap eden Erdoğan, sözlerine Bakan Akar'ın hudut hattındaki denetlemelerinin önemine değinerek başladı. Mehmetçiğe görevinde başarı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum. Bu gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin geçmiş bayramını da kutladı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.