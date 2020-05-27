Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İdam sehpasına gönderilen milli iradeydi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın açıklamalarından satırbaşları:

"(Yassıada) Burada yapılan iş yargılama değil, bir hukuk cinayetiydi"

''Yassıada'da yıllar boyunca zulüm makinesi işletildi'''

''İdam sehpasına gönderilen milli iradeydi''

16 ve 17 1961 tarihinde gerçekleşen bu idamlar milletimizin yüreğine kor bir ateş gibi düşmüştür.

İdam sehpasına gönderilen milletin bu üç adamı değil milli iradenin ta kendisi olmuştur.

Tarihi değiştiremeyiz ama doğru yorumlanmasını sağlamak için tarihin hatırlanma biçimini değiştirmek elimizdedir.

Şu anda üzerinde bulunduğumuz adada tarihe karşı böyle anlamlı duruş sergiliyoruz.

Menderes'i ve arkadaşlarını idam sehpasına çıkartanların ve onları destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir.

Ülkemizdeki tüm darbelerin ve cunta hareketlerinin temel karakteri milletimizin değerlerine ve tarihine düşmanlıktır.

Darbe ile görevinden indirilen, Yassıada'da kurulan tiyatro mahkemelerde yargılanan rahmetli Menderes ve arkadaşları değil, tarihi, kültürü, değerleri ve inançlarıyla milletimizdi.

Menderes ve arkadaşlarının milletimizinin kalbindeki mümtaz yeri güçlenerek devam edecektir.

Fatih Sondaj gemisi, 29 Mayıs günü yeni sondaj için Karadeniz'e açılacak