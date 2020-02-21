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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İdlib'de 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İdlib'de 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İdlib'de 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, İdlib'de 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. Çok sayıda araç gereç imha edildi. 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü, 2 dorçkalı pikap imha edildi. Orada mücadele kararlılıkla devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

-Bu akşam saat 18.00 gibi sayın Putin ile telefon görüşmem olacak

-İdlib'de 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. Çok sayıda araç gereç imha edildi. 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü, 2 dorçkalı pikap imha edildi. Orada mücadele kararlılıkla devam ediyor

- Bizim S-400 gündemdeyken o zaman Sayın Trump'a gelin bize Patriot'lar verin onu da alalım dedik. S-400 de Patriot da kullanabiliriz ama bize olumlu cevap vermediler veremediler.

- Hafter meşru birisi değil. Hafter, bizim için bir muhatap değil. Hafter orada bir maaşlı lejyoner, meşru birisi değil, illegal, gayrimeşru.

- (Koronavirüs), Biz her an tedbirlerimizi almış vaziyetteyiz

 


 

 

 

 

 

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