Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İdlib'deki saldırı Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Önceki gün İdlib'de uğradıkları alçakça saldırı sonucu şehit olan 7 askerimize ve bir sivil personelimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Türkiye'nin Suriye'deki varlığı basit çıkar hesapları sonucu ortaya çıkmadı. Bu millet mazluma sırtını çevirmemiştir, çevirmeyecektir.

Rusya ile yaşadığımız FETÖ'nün içinde olduğu uçak krizi Suriye meselesini daha da karmaşık hale getirdi. Adana Mutabakatı Türkiye'nin gerektiğinde Suriye topraklarında operasyon yürütme hakkı tanıyor. Bazıları sizin Suriye topraklarında ne işiniz var diyor. Amerika'yı da davet etmedi. Elimizde kapı gibi Adana mutabakatı anlaşması var biz bu anlaşma gereği oradayız.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA 4 BİN 500 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 4 bin 500'ü buldu. İdlib'de gözlem noktası kurduk. Tüm bu süreçleri Amerika ile Rusya ile birlikte en üst düzeyde tesis ettiğimiz temaslarla yürüttük.

Güney sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturma gayretleri hiç durmadı. Aslında dert petrol kuyularıydı. Kimin iştahını kabarttığı da ortadaydı. 2019 Ekim ayında Amerika ile mutabakatı sağlayarak Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık.

Askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin ilanıdır. Bu askerlerimize karşı bir saldırıdır. Türk askerinin kanının aktığı yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz.

Rusya ile yaşadığımız ve bir provakasyon olarak kabul ettiğimiz, FETÖ'nün bizzat içinde olduğu uçak krizi, bizim açımızdan Suriye meselesini daha da karmaşık hale getirdi. Adana Mutabakatı Türkiye'nin gerektiğinde Suriye topraklarında operasyon yürütme hakkı tanıyor. Bazıları sizin Suriye topraklarında ne işiniz var diyor. Amerika'yı da davet etmedi.

''SURİYE'DE EN ÇOK BULUNMA HAKKI OLAN ADANA MUTABAKATI İLE TÜRKİYE'DİR''

Elimizde kapı gibi Adana mutabakatı anlaşması var biz bu anlaşma gereği oradayız. Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 4 bin 500'ü buldu. İdlib'de gözlem noktası kurduk. Tüm bu süreçleri Amerika ile Rusya ile birlikte en üst düzeyde tesis ettiğimiz temaslarla yürüttük. Güney sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturma gayretleri hiç durmadı. Aslında dert petrol kuyularıydı. Kimin iştahını kabarttığı da ortadaydı. 2019 Ekim ayında Amerika ile mutabakatı sağlayarak Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık.

Suriye'de anlaşmalara uyulmuyor. Önceki gün askerlerimize yapılan saldırı Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz. Her kim, 'Türkiye'nin Suriye'de ne iş var' diye soruyorsa bilin ki ya gafildir ya da taammüden bu milletin ve ülkenin hasmıdır. Putin ile görüşmemde İdlib'de rejimin bir an önce Soçi mutabakatı sınırlarına çekilmesini ifade ettim. 12 gözlem noktamızın ikisi rejim hattının gerisinde kalmıştır. Rejim şubat ayı içinde gözlem noktalarımızın gerisine çekilmezse Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır.

Türkiye her ne yapacaksa bunu hiçbir masumun canına, malına zarar gelmeden yapma prensibi ile hareket ediyor. Medeniyetimizin ve kültürümüzün bize gösterdiği yol zalimin başını ezmek, mazluma sahip çıkmaktır. Askerlerimize yapılan her saldırı herhangi bir ikaz yapılmaksızın misliyle cevaplandırılacaktır.

Fırat Kalkanı harekatı bölgesinde bir ur gibi duran Tel Rıfat teröristlerden temizlenerek Suriye halkı yönetimine bırakılmalıdır. Rejim, nasıl muhalif grupların en küçük bir ihlaline, sivilleri de hedef alan ağır saldırılarla karşılık veriyorsa bundan sonra rejimin ihlalleri de askeri unsurlarına yönelik olarak mukabil şekilde cevaplandırılacaktır."

ABD'NİN ORTADOĞU PLANI

Bu bir barış değil işgal ve ilhak planıdır. Kudüs davasına sahip çıkıyoruz tarihimizin gereği neyse yaptık yapacağız. Birbirlerine düştüler. Trump Pelosi'nin elini sıkmıyor. Pelosi Trump'ın konuşma metnini yırtıyor atıyor. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Açıklanan planın yegane hedefi, 70 yıldır aralıksız süren İsrail'in işgal, yıkım ve gasp politikalarına meşruiyet kazandırmaktır.''

HEPİNİZ DAVA AÇMALISINIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un açıklamalarına ilişkin, "Özellikle kendi grubuma söylüyorum, burada parlamentonun hukukunu korumak üzere süratlen hepiniz dava açmalısınız. Bu boru göstermeye benzemez. Parlamentonun hukuku boru ile sindirilemez" dedi.