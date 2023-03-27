Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarını depremzedelerle birlikte yaptı

Adıyaman'da depremde evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar için yapımına başlanan kalıcı konutların temel atma törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İpekli-3 çadır kentini ziyaret etti. Depremzedeler için düzenlenen iftar programına da katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. Bir süre depremzedelerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra havaalanına geçerek Adıyaman'dan ayrıldı.

İbrahim Halil Aslan - Cihan Kizir



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