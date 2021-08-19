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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Iğdır sınırındaki duvar çalışmalarını tamamladık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Iğdır sınırındaki duvar çalışmalarını tamamladık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Iğdır sınırındaki duvar çalışmalarını tamamladık'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İran sınırında yapılan güvenlik duvarının Iğdır kısmında çalışmaların tamamlandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Iğdır sınırındaki duvar çalışmalarını tamamladık' - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında gündemdeki konularla birlikte sorulan mülteci sorusu ile ilgili son durumu da değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Düzensiz göç ile mücadele kapsamında bu etkinliğin artırılması amacıyla yoğun bir çaba harcıyoruz. Sınır güvenliğimizi takip etmek için farklı önlemleri devreye aldık. Bizim İran sınırımızda 4 ilimiz var; Ağrı, Hakkari, Iğdır, Van. Bu sınırlarımızın tamamı duvarla örülecek. Ağrı ve Iğdır sınırındaki duvar çalışmalarını tamamladık. Hakkari'de çalışmaların yarısına geldik. Van'da da çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor” dedi.

Sebahattin Yum
 

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