Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kaynak yapan usta Melek Tuğ: 'Türk kadınına güvenmeye devam edin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Ankara Sanayi Odası (ASO) 2. OSB 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde Cumhurbaşkanlığı'nca özel protokol uygulandı. Törenin düzenlendiği MİTAŞ Fabrikası'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan isimler arasında yer alan kaynak ustası Melek Tuğ, tören boyunca da Cumhurbaşkanının hemen solunda oturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kaynak yapan Tuğ, 26 yeni fabrikanın açılış kurdele kesimi sırasında da Cumhurbaşkanının yanında yer aldı.

Melek Usta, konuşmasında, doğalgaz ve kalorifer döşemeciliğinin ardından kaynak kursuna gittiğini, kendisine “Kadın başına, yapamazsın edemezsin” diyenler olduğunu ifade ederek, “Şu anda, 3. yılını doldurmuş bir kadın kaynak ustası olarak karşınızdayım” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Durmak yol yola devam” sözlerine atıfta bulanan Melek Tuğ, “Biz de durmuyoruz. Benim daha çok hedeflerim var. Bir şey üretmek, sanayinin bir parçası olmak, bir kadın olarak bunu başarabilmek müthiş bir duygu” diye konuştu.

Melek Tuğ, Çamlıca Tepesi'ndeki 111 metrelik bayrak direğinin çalıştığı MİTAŞ Fabrikasında üretildiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanım, onun açılışını da siz yapmıştınız. Biz onu her gördüğümüzde ayrı bir gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki, kadın elinin değdiği her yer pırıl pırıl oluyor” ifadelerine yer verdi.

Çalıştığı OSB'nin temelinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atıldığını da hatırlatan Tuğ şöyle devam etti:

“Bugün burada onlarca fabrikada benim gibi yüzlerce kadın çalışıyor. Lütfen Türk kadınına, Türk kadının gücüne, emeğine güvenmeye devam edin. Biz sizin yüzünüzü asla kara çıkarmayacağız.”



Mustafa Cenik - Engin Yağcı

