Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in eşi Ingrid Schulerud da yer aldı. Görüşmenin sona ermesiyle Stoltenberg Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı.

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