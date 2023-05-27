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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile otizmli İbrahim arasında yürek ısıtan konuşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile otizmli İbrahim arasında yürek ısıtan konuşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile otizmli İbrahim arasında yürek ısıtan konuşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'manevi oğlum' dediği Down sendromlu İbrahim Ertepe, korumasını Cumhurbaşkanı'na şikayet etti. Yüzleri gülümseten konuşmanın ardından koruma ve Ertepe sarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile otizmli İbrahim arasında yürek ısıtan konuşma - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Topkapı Anıt Mezarı ziyaretinde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyareti esnasında 'manevi oğlum' dediği Down sendromlu İbrahim Ertepe, korumasını Cumhurbaşkanı'na şikayet etti. Yürek ısıtan o anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim'e “Onlar seni özel severler. Sen şöyle bir sarıl” dedi. Koruma ile İbrahim sarılarak barışırken, yürek ısıtan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan ziyaret esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer alan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yaşanan o anları sosyal medya hesabından “Cumhurbaşkanımız ve Bizim İbo. Sevenler kavuştu” açıklamasıyla paylaştı.
 

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