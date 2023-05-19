Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan'ın Dolmabahçe'deki görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Saat 17.00'de başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı.
Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.