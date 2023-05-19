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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan'ın Dolmabahçe'deki görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan'ın Dolmabahçe'deki görüşmesi sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan'ın Dolmabahçe'deki görüşmesi sona erdi

Dolmabahçe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sinan Oğan arasında gerçekleşen görüşme sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sinan Oğan'ın Dolmabahçe'deki görüşmesi sona erdi - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Saat 17.00'de başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı.

Yunus Emre Şeker - Yunus Emre Ayaz

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