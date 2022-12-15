Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştürülen Zülfiye teyze Erdoğan'ı evinde ağırlamak istiyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinde hasara uğrayan iş yerlerini gezen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, esnafı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu sırada selden dolayı tahribat uğrayan pide dükkânını da ziyaret ederek dükkândaki Zülfiye Ceylan'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakan arkadaşlarım orada, hep beraber ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Türkmenistan'dan dönünce gelip oraları gezerim" şeklinde konuşurken, Ceylan ise “Allah razı olsun. Başkanım siz dünya durdukça durun. Sizin gibi lider görmedik. Benim ömrümde senin olsun oğlum" demişti.

Pide restoranı işletmecisi 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden sonra duygularını dile getirdi. Ceylan, "arkamızda bir devletimiz olduğu için çok duygulandım. Zaten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geldiği zaman dünyalar benim oldu. Arkamızda bir devletimiz varmış, Allah'ım böyle günler de varmış dedim çok mutlu oldum. Cumhurbaşkanımla beni konuşturdu Allah razı olsun, buna da çok mutlu oldum” şeklinde konuştu.

“O sözünün eridir, ona pideler hazırlarım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evine davet eden Ceylan, “evimde onu ağırlamak isterim o sözünün eridir gelir. Ona pideler yapacağım, meyveler hazırlayacağım. Allah ne verdiyse hepsini yiyeceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı ile ne konuşacağın sorusuna, “ne konuşacağım Allah ile benim aramda” şeklinde yanıt veren Ceylan, “Cumhurbaşkanıyla konuşana kadar çok büyük bir sıkıntım vardı. Süleyman Soylu'yu gördüğümde daha bir rahatladım, Cumhurbaşkanımla konuştum daha da rahatladım şükür Allah'ıma dedim. Dünya durdukça o da dursun, dünyayı doyurdu, millet açlık yaşıyordu o dünyaya vesile oldu. Türkiye'ye çok hizmetler verdi ama insanoğlu bilmez. Balık bilmezse halik bilir” ifadelerini kullandı.

Ahmet Serdar Eser-Gazi taş



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