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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Osaka'daki G20 Zirvesi'nde gerçekleştirdikleri görüşme sona erdi. Görüşmenin başında konuşan Erdoğan, Osaka'da bir araya gelmelerini anlamlı bulduğunu belirtti.

"75 milyar dolarlık ekonomi hacmi hamlemiz var, savunma sanayisine yönelik adımlarımız var fakat her şeyden önce stratejik ortaklığımız var" diyen Erdoğan, "Tüm bunlar dayanışmamızı teşvik ediyor. Bu dayanışmanın bundan sonra da devam edeceğine inancım tam" ifadelerini kullandı.

Donald Trump ise, Erdoğan ile dostane ilişkileri olduğunu ifade etti. Büyük oranda ticaretle ilgili görüşmeler yapıldığını belirten Trump, ticari ilişkilerin hacmini dörde katlamayı planladıklarını söyledi.
'İnsanlara adil davranmalısınız'

Türkiye'nin S-400 Hava Savunma Sistemleri alımı ve Amerikan yaptırımı ihtimali konusundaki bir soruyu yanıtlayan Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye'ye adil davranılmadı. Bu konu karışık ve çok boyutlu bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. İnsanlara adil davranmak zorundasınız" ifadesini kullandı.

Burak Ersoy
 

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