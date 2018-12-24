İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'in doğum gününü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'in doğum gününü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlham Aliyev'in doğum gününü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bugün telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'dan Ankara'ya intikalinin ardından, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in, kendisine sağlık ve huzur dolu bir ömür dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği belirtildi. İki liderin, görüşme vesilesiyle, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her alanda son derece iyi olmasından dolayı memnuniyetlerini de dile getirdikleri kaydedildi.

Derya Yetim
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.