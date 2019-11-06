Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İlk defa açıklıyorum Bağdadi'nin hanımını yakaladık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Şu sıralar burada bir konuşma yapan Erdoğan, terör örgütü DAEŞ elebaşı Bağdadi'nin ablasından sonra eşinin de yakalandığını ilk kez açıkladı.

"Bağdadi kendini tünelde imha etti. Çok ciddi kendilerine göre iletişim kampanyası başlattılar" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz de hanımını yakaladık ama biz yaygara yapmadık; ilk defa şimdi bugün açıklıyorum. Aynı şekilde kız kardeşini, eniştesini onları üstelik Suriye tarafında yakaladık. Biz bu noktada çalışmalarımızı en güçlü şeklide sürdürüyoruz."