Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk defa oy kullanacak gençlerle bir araya geldi

İstasyon Meydanı'nda toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından gençlerle buluşmak üzere Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ‘İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye' adlı programda ilk kez oy kullanacak gençlerle bir araya geldi. Program basına kapalı olarak gerçekleşti.

Muhammet Hüseyin İçli - Murat Başal

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.