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Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iftarını depremzedelerle açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iftarını depremzedelerle açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iftarını depremzedelerle açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iftarını Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner kentteki çadırda depremzedelerle açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk iftarını depremzedelerle açtı - Tıkla İzle

Depremzedeler için hazırlanacak toplu konutların temel atma töreni için Kahramanmaraş'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dizi incelemelerin ardından Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi'nde bulunan konteyner kente geçti. Erdoğan, Ramazan ayı nedeniyle ilk iftarını burada kurulan çadırda depremzedelerle birlikte açtı. İftar öncesi vatandaşlarla buluşan Erdoğan, daha sonra iftar çadırında vatandaşlarla beraber iftarını açtı. Erdoğan'ın buradan Abdülhamid Han Camii'ne geçerek teravih namazını kılması bekleniyor.

Halil Ulubey - Volkan Kaplan - Metehan Nazlı

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