Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılmak için geldiği İspanya'nın başkenti Madrid'deki temaslarını sürdürüyor. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeler çerçevesinde Madrid'deki IFEMA Fuar Merkezi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir araya gelmesi ve yerel saatle 18.45'te ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

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