Cumhurbaşkanı Erdoğan: İpek Yolu ortak rüyamız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Çin'in başkenti Pekin'de gerçekleşecek görüşme öncesi, ülkenin önde gelen yayın organlarından Çince Huánqiú Shíbào ve İngilizce Global Times gazeteleri için “Türkiye ve Çin: Ortak Gelecek Vizyonu Olan İki Ülke” başlıklı bir makale kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, makalede, yeni bir dünya sisteminin ortaya çıkmaya başladığı bu dönemde, Türkiye ve Çin'e büyük sorumluklar düştüğünü vurguladı. Erdoğan, “Çinliler ve Türkler, tarihi İpek Yolu'nun koruyuculuğunu üstlenerek ticaret ve kültürel etkileşimin gelişmesinde insanlığa büyük katkı sağladılar” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türkiye'nin, Kuşak ve Yol girişimini güçlü şekilde desteklediğini, hatta girişime 2013'te verdiği destekle bunu yapan ilk ülkelerden biri olduğunu belirterek “Ülkelerimiz arasında yüzyıllar boyunca devam etmiş bu iş birliği günümüzde de değerli dostum Sayın Şi Cinping'in öncülük ettiği Kuşak ve Yol girişimi ile güçlenerek devam ediyor” dedi.

PROJELERİMİZ HAZIR

Erdoğan, Türkiye'nin hayata geçirdiği Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Projesi, İstanbul Boğazı'na inşa edilen 3. köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İstanbul Boğazı'nın altından geçen Marmaray ve Avrasya tünelleri, Çanakkale Boğazı'nda inşasına başlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, bölünmüş yollar, otobanlar, hızlı tren hatları, lojistik üsleri ve tüm iletişim altyapısının Orta Koridor projesi kapsamında gerçekleştirilen altyapı yatırımları olduğunu, tüm bu projelerin Kuşak Yol Projesi'nin Pekin ile Londra arasındaki bağlantıyı sağlama hedefine doğrudan katkı sunacağını anlattı.

Erdoğan, “‘kazan kazan' anlayışıyla gelişen ilişkilerimizi Kuşak ve Yol girişimi ile paylaştığımız ortak gelecek vizyonu doğrultusunda daha üst seviyelere çıkarmayı amaçlıyoruz. Türkiye ve Çin, Batılı ülkelere göre geç kalkınmaya başlamış olmaları nedeniyle ortaya çıkan gelişmişlik farkını 21. yüzyılda kapatmayı amaçlayan ülkelerdir. Dünya üzerinde hak kettiği yerleri alması hedefine bu yüzyılda ulaşmak Çinliler için ‘Çin rüyası', biz Türkler için de ‘Türk rüyası'dır” vurgusunu yaptı.

HEDEF BİR MİLYON ÇİNLİ TURİST

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, karşılamanın ardından baş başa ve heyetler arası görüşmeye geçti. Bir saat 10 dakika süren görüşme öncesi kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Şi ile son senelerde sık sık bir araya gelerek istişarelerde bulunduklarını beklirterek şöyle konuştu:”Türkiye-Çin ilişkilerini her alanda uzun soluklu bir anlayışla ve stratejik bir bakışla güçlendirme noktasında mutabık kaldık. Binlerce yıllık ilişkilere sahip, İpek Yolu ile birbirine bağlanan kadim medeniyetler üzerine kurulu Türkiye-Çin iş birliğinin güçlendirilmesi için potansiyelin büyük olduğuna inanıyorum. ‘Tek Çin' politikası, Türkiye için stratejik önemdedir. Çin'i ziyaretim bu defa küresel barış ve istikrara yönelik sınamaların arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Türkiye-Çin ilişkilerin güçlenmesi, bölgesel ve küresel istikrara da büyük ve farklı bir katkı sağlayacaktır.”

Erdoğan, Şi Cinping ile birlikte belirledikleri ‘Bir milyon Çinli turist' hedefine yönelik yürütülen çalışmaların, iki ülke arasındaki ilişkiyi ileriye taşıyacağını belirtti.

Dünyanın ciddi küresel meydan okumalar ile karşı karşıya olduğunu hatırlatan Erdoğan “Birçok konuda Çin ile aynı vizyonu paylaşıyoruz. Dünyanın çok kutuplu yeni denge arayışı içerisinde olduğu günümüzde bütün insanlığın ortak çıkarını gözetecek yeni bir uluslararası sistem inşasına ihtiyaç olduğu apaçık ortadadır. Bu yeni sistemin inşası sürecinde de Türkiye ve Çin'e tekrar büyük görevler düşmektedir” dedi.

Şİ'DEN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Çin-Türkiye stratejik ilişkilerini Türk tarafıyla planlayıp yönlendirmeye hazır olduklarını belirten Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, “Türkiye ve Çin yükselmekte olan piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler. Karşılıklı stratejik güveni artırmalı, stratejik iş birliği ve koordinasyonu güçlendirmeli, kararlılıkla merkezinde Birleşmiş Milletlerin ve uluslararası hukuk sisteminin olduğu uluslararası sistemi korumalı, çok taraflılığı ve uluslararası adaleti ortaklaşa savunmalıyız” ifadelerini kullandı.

ÇİN'DE TÖRENLE KARŞILANDI

Japonya'daki temaslarının ardından başkent Tokyo'dan Çin'in başkenti Pekin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından resmî törenle karşılandı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından top atışı eşliğinde iki ülkenin millî marşları çalındı. Erdoğan ve Şi, tören kıtasını selamlamalarının ardından ellerinde Türk bayrağı ve çiçekler bulunan çocukların yanına giderek fotoğraf çektirdi.