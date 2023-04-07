İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırıları dahil bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin'de artan insanlık dışı saldırılarına karşı İslam dünyasının birlik içinde olmasının önemine işaret etti.

Yeni bir şiddet sarmalının önüne geçilmesi için sağduyunun hakim kılınması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm tarafları aklıselime yönlendirecek girişimlerde bulunulmasının fayda sağlayacağını dile getirdi.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, uluslararası platformlarda kutsal mekânların statüsünü korumak için gayretleri müştereken sürdürme çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu birliği Avrupa'nın çeşitli kentlerinde, özellikle de Türk Büyükelçilikleri önünde, son dönemde gerçekleşen Kur'an-ı Kerim'in Mushaf'ının yakılması eylemleri karşısında da sergilemelerinin ayrıca önemli olduğunu ifade etti.

Hülya Keklik



 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.