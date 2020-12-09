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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Irkçı sözleri şiddetle kınıyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Irkçı sözleri şiddetle kınıyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Irkçı sözleri şiddetle kınıyorum'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir maçının 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun, Pierre Webo'ya karşı ırkçı söylemlerine ilişkin, "UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi altıncı maçında Fransa'da oynanan Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir karşılaşmasında, 4. hakem Constantin Sebastian Coltescu'nun, turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk'un yardımcısı Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan tepki geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız" ifadelerini kullandı.

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